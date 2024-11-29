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В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

29 ноября 2024 15:52
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В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

В ожидании новогодних и рождественских праздников парки, скверы, улицы, места притяжения самарцев постепенно оформляются иллюминацией и новогодними арт-объектами.
Внести свой вклад в праздничное преображение города могут все желающие. С 1 декабря 2024 года, в поддержку творческой инициативы горожан, администрации внутригородских районов Самары объявляют конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление среди предприятий, организаций, дворовых территорий многоквартирных и частных домов.

 
В этом году конкурс будет проводиться по нескольким номинациям в два этапа - районный и городской. Районный этап конкурс пройдет до 25 декабря 2024 года. Далее победители районного этапа конкурса будут представлены на городском уровне. Члены конкурсной комиссии рассмотрят представленные материалы и путем открытого голосования определят призеров по нескольким номинациям.


К участию в конкурсе приглашаются:


•  Учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения;
•  Жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников жилья, управляющие компании за лучшее оформление жилого дома и придомовой территории;
•  Организации (предприятия) сферы услуг. Организации (предприятия) производственной сферы, розничной торговли;
•  Дворовые территории многоквартирных домов и частного сектора.


При оценке победителей конкурсная комиссия обратит внимание на оформление витрин, фасадов, входных групп и прилегающей территории. Основными критериями станут наличие световой тематической иллюминации, оригинальность оформления и композиционного решения.


Подробную информацию об условиях и порядке участия в конкурсе и сроках его проведения можно получить на информационных ресурсах администраций внутригородских районов Самары.

Фото: горадминистрация

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