В Самаре стартовали лабораторные испытания качества ремонтируемых дорог

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Испытательная лаборатория МБУ «Дорожное хозяйство» Самары приступила к проверке качества дорожной одежды на объектах, которые ремонтируют в 2025 году.

Благодаря специальным установкам и другому оборудованию, которое ежегодно проходит поверку и аттестацию в Самарском Центре стандартизации и метрологии, асфальтобетонную смесь «раскладывают» на составляющие, что позволяет проверить соответствие рецепту и при необходимости провести корректировку. Обязательно определяют устойчивость смеси к колееобразованию. Испытывают и образцы асфальтобетона, отобранные из уже уложенного нового покрытия.

С начала дорожной кампании 2025 года лаборатория МБУ «Дорожное хозяйство» провела порядка 170 испытаний образцов, вырезанных из асфальтобетонных покрытий на улицах Макаренко, Олимпийской, Воронежской и др. В настоящее время проводится исследование кернов с дороги в поселке Козелки.

Всего в рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре обновят более 50 км дорог областного и городского значения. С перечнем городских дорог, где в 2025 году запланирован ремонт, можно ознакомиться на сайте администрации Самары: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.