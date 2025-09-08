В Самаре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов региона

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2021 году осужденный и еще два человека организовали закупки медоборудования с условиями, при которых в торгах участвовали только две компании.
Экс-замглавы минздрава Самарской области осудили на 9 лет и 8 месяцев за мошенничество
В настоящее время следствием выполняется значительный комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление иных фигурантов уголовного дела.
В регионе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проектировании строительства жилья на 345 млн рублей
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 сентября в регионе без осадков, до +20°С
Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры.
В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.
САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
В Сызрани столкнулись Lada Granta и мотоцикл Suzuki Gsx1300r
Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского конкурса вокального искусства «Надежда»
Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.
В 2025 году капитальные ремонты проведены в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов региона

8 сентября 2025 14:13
132
В ближайшие два года в Самаре будет реализован масштабный проект по возрождению спортивного комплекса «Динамо».

В ближайшие два года в Самаре будет реализован масштабный проект по возрождению спортивного комплекса «Динамо», построенного в 1948 году и имеющего не только большую социальную, но и историческую значимость для региона.

Накануне вице-губернатор Дмитрий Яковлев проверил ход демонтажных работ и обсудил будущее проекта с Максимом Папковым, управляющим ВТБ в Самарской области - вице-президентом.

Уже произведено обследование объекта, подрядная организация приступила в демонтажу старого покрытия легкоатлетических дорожек.

Вместо старого футбольного поля здесь должна появиться современная игровая арена с искусственным газоном. Вокруг нее проложат восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны — дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
08 сентября 2025, 15:34
9 сентября в регионе без осадков, до +20°С
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С. Общество
98
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.
08 сентября 2025, 15:17
САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина. Культура
96
Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
08 сентября 2025, 14:50
Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского конкурса вокального искусства «Надежда»
Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. Культура
100

В центре внимания
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
148
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
138
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
151
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
151
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
179
Весь список