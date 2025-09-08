В Самаре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов региона

132

В ближайшие два года в Самаре будет реализован масштабный проект по возрождению спортивного комплекса «Динамо», построенного в 1948 году и имеющего не только большую социальную, но и историческую значимость для региона.

Накануне вице-губернатор Дмитрий Яковлев проверил ход демонтажных работ и обсудил будущее проекта с Максимом Папковым, управляющим ВТБ в Самарской области - вице-президентом.

Уже произведено обследование объекта, подрядная организация приступила в демонтажу старого покрытия легкоатлетических дорожек.

Вместо старого футбольного поля здесь должна появиться современная игровая арена с искусственным газоном. Вокруг нее проложат восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны — дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции.

Фото: минспорта СО