Главные новости:
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
Мероприятия
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В Самаре стартовал ремонт около 100 внутриквартальных проездов

11 августа 2025 16:14
156
В настоящее время к фрезерованию и разбору изношенного покрытия приступили на 12 проездах.

В рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре стартовал ремонт около 100 внутриквартальных проездов общей протяженностью порядка 15,7 км. По поручению Ивана Носкова на эти цели направлено более 500 млн рублей.

В настоящее время к фрезерованию и разбору изношенного покрытия приступили на 12 проездах, ведущих во дворы по пр. Кирова, ул. Молодежной, ул. Черемшанской, ул. Молодогвардейской, ул. Ново-Садовой, на Зубчаниновском шоссе, во 2 квартале пос. Мехзавод и др. На некоторых участках приводят в порядок и тротуары. Так, работы завершены на ул. Георгия Ратнера, 1, 3. К ремонту внутриквартальной дороги и строительству парковки и тротуаров приступили по пр. Карла Маркса, 455, 457.

«Ремонт охватит проезды, примыкающие к дворам Кировского района, где в этом году уже прошло комплексное благоустройство, а также подходы к учебным заведениям, ряд незакреплённых территорий. Каждый этап контролируем, благодарю жителей за помощь в этой работе», – сказал глава Кировского района города Самара Игорь Рудаков.

Всего в рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре отремонтируют более 70 км дорог областного и городского значения и 33 тротуара, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

Теги: Самара

