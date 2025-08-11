156

В рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре стартовал ремонт около 100 внутриквартальных проездов общей протяженностью порядка 15,7 км. По поручению Ивана Носкова на эти цели направлено более 500 млн рублей.



В настоящее время к фрезерованию и разбору изношенного покрытия приступили на 12 проездах, ведущих во дворы по пр. Кирова, ул. Молодежной, ул. Черемшанской, ул. Молодогвардейской, ул. Ново-Садовой, на Зубчаниновском шоссе, во 2 квартале пос. Мехзавод и др. На некоторых участках приводят в порядок и тротуары. Так, работы завершены на ул. Георгия Ратнера, 1, 3. К ремонту внутриквартальной дороги и строительству парковки и тротуаров приступили по пр. Карла Маркса, 455, 457.



«Ремонт охватит проезды, примыкающие к дворам Кировского района, где в этом году уже прошло комплексное благоустройство, а также подходы к учебным заведениям, ряд незакреплённых территорий. Каждый этап контролируем, благодарю жителей за помощь в этой работе», – сказал глава Кировского района города Самара Игорь Рудаков.



Всего в рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре отремонтируют более 70 км дорог областного и городского значения и 33 тротуара, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».