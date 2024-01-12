В Самаре стартовал первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в следующем году

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В пятницу, 12 января, в Самаре стартовал отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства. На основе собранных предложений из 85 территорий будет сформирован ТОП пространств для последующего рейтингового отбора. По итогам онлайн-голосования территории-победители будут комплексно благоустроены с учетом мнения горожан в 2025 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 12 января до 17:00 22 января 2023 года тремя способами: устно, по телефону и на сайте https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/otbor2024/ . Активная позиция жителей, один из решающих факторов, который определяет преобразится территория или нет.

" Благодаря Президентскому национальному проекту "Жилье и городская среда" каждый житель может повлиять на благоустройство нашего города, - отметила Глава Самары Елена Лапушкина. - Города меняются для нас - основной девиз нацпроекта, и у нас уже есть наглядные результаты его реализации. Так, за последние годы были благоустроены такие места, как скверы "Самарец", Фадеева, Речников, Овчарова, на улице Авроры, бульвары по улице Мичурина и проспекту Металлургов, Крымская площадь, Сад баланса, Ерик Парк. И это далеко не все территории, которые благодаря вашей вовлеченности стали более современными и удобными, где появились новые площадки для детей и занятий спортом, комфортного отдыха и прогулок! В этом году продолжится обновление парков «Молодежный», «Воронежские озера», приобретет новый облик бульвар по улице Чернореченской".

Для каждой из отобранных территорий будет разработан дизайн-проект. Во всех внутригородских районах Самары пройдут встречи с жителями, где каждый желающий сможет высказать свои предложения по дальнейшему развитию пространств. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений. Задача - сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан.

Заключительный этап - рейтинговое голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств к преображению в 2025 году.

Напомним, что по президентскому нацпроекту только в Самаре за последние пять лет было благоустроено 20 общественных пространств и более 200 дворовых территорий.