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В Самаре стартовал 11-й сезон "Том Сойер Феста"

23 мая 2025 11:26
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В Самаре стартовал 11-й сезон "Том Сойер Феста"

21 мая в Самаре стартовал новый сезон "Том Сойер Феста". Именно здесь, на берегу Волги 10 лет назад Андрей Кочетков породил идею красить чужие дома и получать от этого удовольствие!

В этом году команда красит "Дом крючника", симпатичный деревянный домик с кирпичным цоколем. Крючники - это такие грузчики, которые крюками цепляли мешки с мукой или зерном и тащили их на хлебные баржи. Профессия забытая, но у самарчан (или самарцев, они сами никак не договорятся) есть козырь - на их пристани молодой Федор Шаляпин, хоть и всего неделю, но подрабатывал таким тяжелым ремеслом и даже вступил в артель.

А еще они задумали прокачать свой "Сад наличников" на месте давно сгоревшего дома, собощается в группе Феста. 

В «Саду наличников» организаторы представили жителям города планы на 2025 год и рассказали о том, как можно будет принять участие в мероприятиях. В числе гостей открытие посетил министр строительства Самарской области Александр Фомин и глава города Самара Иван Носков. 

«Моему знакомству с проектом «Том Сойер Фест» уже более семи лет, и сегодня это больше, чем просто восстановление фасадов. Это движение, которое объединяет единомышленников - людей, которые любят свой город и с удовольствием участвуют в его жизни. Как и главный герой романа Марка Твена, они дружны, смелы и обладают безграничным воображением, - отметил глава Самары Иван Носков. - Очень важно, что фестиваль живет не только в Самаре, где когда-то зародился, а «шагает по России», преображая другие города и регионы. Благодарю организаторов за то, что развиваете этот замечательный фестиваль, и поздравляю всех с открытием нового сезона!»

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