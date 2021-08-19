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В Самаре специалисты проводят работы по реновации макета ракеты-носителя «Союз»

19 августа 2021 20:41
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Необходимость оценки состояния монумента связана с завершающимся сроком гарантийного экспонирования объекта.

Администрацией Самара организованы работы по реновации макета ракеты-носителя «Союз». Необходимость оценки состояния монумента связана с завершающимся сроком гарантийного экспонирования объекта и началом строительства нового корпуса музея «Самара Космическая» с планетарием.

Напомним, макет ракеты «Союз» был установлен 18 сентября 2001 года к 40-летию первого полета человека в космос. Гарантийный срок составляет 25 лет. 

Дважды в год в соответствии со специально разработанной инструкцией, за счет средств городского бюджета, проводится необходимое техническое обслуживание, и осуществляется контроль вертикальности продольной оси ракеты.

В целях формирования предложений для дальнейшей эксплуатации макета ракеты-носителя «Союз» Администрацией города проведены рабочие совещания с участием представителей АО «РКЦ «Прогресс», Самарского государственного технического университета, Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева. По итогам 9 июня 2021 года был утвержден план мероприятий по осмотру и оценке состояния монумента.

«Первый подготовительный этап визуального осмотра внешних и внутренних поверхностей ракеты стартовал 5 июля 2021 года с применением автоподъемников с высотой подъема кабины 28 и 50 метров, в том числе в работах были использованы квадрокоптеры летного отряда Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева. Завершение работ по оценке текущего состояния ракеты запланировано на 20 августа 2021», - пояснил начальник отдела АО «РКЦ «Прогресс» Александр Антропов.

По результатам проведения визуального осмотра и оценки текущего состояния ракеты в сентябре 2021 года будет сформирован экспертный отчет о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации монумента рядом со зданием музея на проспекте Ленина.

 

Теги: реновация макет «Союз»

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