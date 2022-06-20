В Самаре сотрудники полиции будут следить за свалкой на улице Литвинова

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В Самаре стало известно, что будет со свалкой на улице Литвинова. Местные жители уже не первый раз жалуются на огромную кучу мусора.

Глава города во время прямого эфира в социальных сетях ответила гражданам, что вопросом займется полиция. По словам главы областного центра, ранее уже производили вывоз мусора с территории, но местные жители привозят хлам на грузовых машинах и сваливают его в одну кучу.

Теперь к делу привлекли сотрудников полиции, которые совместно со специалистами будут отслеживать нарушителей. Напомним, что на участке давно стоит знак о запрете свалки, пишет Самара-КП.