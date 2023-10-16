В Самаре снесут многоквартирный дом, построенный 146 лет назад

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В Самаре списали в утиль здание, стоявшее в городе с XIX века. Постановление об этом издали в городской администрации.

— Изъять для муниципальных нужд признанный аварийным и подлежащим сносу дом № 109 по улице Фрунзе, — говорится в документе.

Согласно данным онлайн-карт, здание построили в конце 70-х годов позапрошлого века. Сейчас там, кроме жилых квартир, располагается магазин.

С собственниками изымаемого жилья заключат соглашения, согласно которым они получат другие квартиры взамен. В противном случае администрация обратится в суд с иском о принудительном изъятии, пишет 63.ру.