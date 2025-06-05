В Самаре снесли продуктовый ларек, работавший без разрешения

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Самарский предприниматель демонтировал торговый ларек, работавший без разрешения, после того, как судебные приставы вынесли в отношении него исполнительский сбор.

Занимаемая жителем г. Самары торговая площадь находится в ведении города. Арендодатель, намерившись расторгнуть договор аренды, уведомил о своем желании предпринимателя и попросил освободить земельный участок площадью 56 кв.м. Владелец продуктового ларька не хотел закрывать бизнес, а потому спокойно продолжал работать без разрешения. Департамент управления имуществом был вынужден обратиться с заявлением в суд, содержащим требование обязать местного предпринимателя освободить занимаемую территорию.

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил предпринимателя о необходимости демонтировать ларек и освободить занимаемую территорию в установленный срок во избежание применения штрафных санкций и привлечения к административной ответственности. Должник, не осознавая, что бездействие только усугубляет его положение, продолжал торговлю продуктами.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель запретил вносить должнику изменения в ЕГРЮЛ, а также вручил повторное требование.

Житель г. Самары добровольно оплачивать задолженность не хотел, тем самым еще больше ставя себя в сложное положение. Только вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей побудило предпринимателя исполнить решение суда и освободить занимаемый участок.