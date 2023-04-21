В Самаре сквер Экономистов привели в порядок

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В Самаре продолжается месячник благоустройству. В четверг, 20 апреля, наводили чистоту в сквере Экономистов. На уборку вышли студенты Самарского государственного экономического университета. Всего – около 100 человек.

«Официальное название сквер Экономистов получил всего четыре года назад. Его предложили студенты и преподаватели Самарского государственного экономического университета, – рассказала замначальника отдела по ЖКХ Администрации Советского района Ирина Бандурова. – Сегодня мы видим, что именно они активно участвуют в благоустройстве данной территории. В рамках месячника здесь опиливаются деревья, вывозят мусор и прошлогоднюю листву».

Сквер Экономистов участвует в голосовании за новые объекты благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда». Если данный проект победит, здесь появятся воркаут-площадка, беговая дорожка, «сухой» фонтан, парковые беседки, скамейки, а также кофейня.