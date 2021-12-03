В Самаре сквер Аксаковых украсили к Новому году 

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Вопреки пословице, не только «скоро сказка сказывается», но и скоро «дело делается». Так, к концу этой недели всего за один день в сквере Аксаковых у входной группы со стороны улицы Красноармейской «выросла» яблоня. И ствол, и алые плоды – сияющие, что усиливает сказочную атмосферу небольшого, но очень уютного сквера, который ранее масштабно преобразился благодаря Губернаторскому проекту «СОдействие».



И если летом восстановленный фонтан, оборудованный рассеивателями «туман», удивлял горожан интерактивной подсветкой (лазерная технология создала динамический образ «аленького цветочка»), то зимой, в преддверии Нового года, внимание привлекает новый декоративный акцент – сказочное световое дерево.



Следить за функциональностью этой и других смонтированных инсталляций дежурные бригады МП «Самарагорсвет» продолжат в ежедневном режиме.

Фото: администрация Самары