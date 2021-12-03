Я нашел ошибку
Главные новости:
В ноябре компании понизили рейтинг из-за нарушения нормативных требований к соотношению собственных активов и обязательств.
Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхования»
По итогам первой части турнира "Крылья" заняли 4 место в турнирной таблице.
Молодежка "Крыльев Советов" на своём поле уступила московскому "Динамо" в последнем матче в году - 1:2
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
В Самаре заключена под стражу женщина, обвиняемая в убийстве своей малолетней дочери
Осужденный совершил побег из-под охраны временного караула.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников ИК-6 после побега осужденного
В сквере Аксаковых у входной группы со стороны улицы Красноармейской «выросла» яблоня.
В Самаре сквер Аксаковых украсили к Новому году 
Подписание соглашения стало итогом большой подготовительной работы региональных властей, направленной на улучшение качества жизни самарцев.
Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве
Он был задержан в Безенчуке и доставлен в отдел полиции Самары.
Сбежавший из колонии в Самарской области заключенный задержан
Вместе с сотрудниками МЧС СО на уроке ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде зимой.
Сотрудники ГИМС рассказали школьникам Волжского района об опасности выхода на тонкий лед водоемов
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.32
EUR 83.24
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре сквер Аксаковых украсили к Новому году 

3 декабря 2021 21:18
145
В сквере Аксаковых у входной группы со стороны улицы Красноармейской «выросла» яблоня.

Вопреки пословице, не только «скоро сказка сказывается», но и скоро «дело делается». Так, к концу этой недели всего за один день в сквере Аксаковых у входной группы со стороны улицы Красноармейской «выросла» яблоня. И ствол, и алые плоды – сияющие, что усиливает сказочную атмосферу небольшого, но очень уютного сквера, который ранее масштабно преобразился благодаря Губернаторскому проекту «СОдействие». 
 
И если летом восстановленный фонтан, оборудованный рассеивателями «туман», удивлял горожан интерактивной подсветкой (лазерная технология создала динамический образ «аленького цветочка»), то зимой, в преддверии Нового года, внимание привлекает новый декоративный акцент – сказочное световое дерево. 
 
Следить за функциональностью этой и других смонтированных инсталляций дежурные бригады МП «Самарагорсвет» продолжат в ежедневном режиме.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
3 декабря 2021  14:02
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
299
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
3 декабря 2021  13:07
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
412
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
3 декабря 2021  12:18
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
283
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
3 декабря 2021  10:22
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
313
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
2 декабря 2021  13:07
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
719
Весь список