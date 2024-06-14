В Самаре, с учетом обращений жителей, обновляют проезжую часть улицы Липяговской

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Долгое время автодорога по улице Липяговской в Куйбышевском внутригородском районе Самары вызывала нарекания надзорных органов и местных жителей. В связи с этим принято безотлагательное решение о начале работ большими «картами», по всей ширине проезжей части.

После фрезерования разрушенного асфальтобетона, работ на люках колодцев, которые уже находятся на проектных высотных отметках, и других подготовительных мероприятий настал черед укладки верхнего слоя покрытия на общей площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров.

Состояние дорожного объекта до ремонта потребовало частичного укрепления основания. Совокупная площадь локаций, где оно разрушилось и потеряло несущую способность, составляет около 750 квадратных метров. В таких местах меняется вся опорная «подушка», состоящая из песчано-щебеночного слоя и выравнивающего слоя из горячей смеси А32НН.

На этих локациях теперь устраивают финишное покрытие из высокотехнологичной смеси – щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем

Параллельно на участках, где работы по усилению основания не производились, с использованием этой же смеси также уложат новое дорожное полотно – выравнивающий и верхний слои.

Специалисты МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» контролируют все этапы работ, включая укладку.

На улице Липяговской завершение всех работ ожидается в начале третьей декады июня.

Фото: администрация Самары