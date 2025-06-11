В Самаре рынок на улице Солнечной признали незаконным по решению суда

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Власти совместно с правоохранительными органами не прекращают борьбу с нелегальными торговыми точками.

В Самаре признали незаконным рынок, расположенный напротив дома №5 по улице Солнечной. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Иск в отношении муниципального учреждения «Служба сопровождений операций с имуществом» и ООО «Эльбрус» был подан прокуратурой.Прокуратура потребовала признать недействительным договор о благоустройстве территории и вернуть в законное владение два земельных участка, размеры которых составляют 343,4 и 357,4 квадратных метра.Суд удовлетворил требование прокуратуры, вынеся соответствующее решение 6 июня. У сторон есть право обжаловать это решение в апелляционном суде, сообщает "КП-Самара".