В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта

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2 километра разрушенной дороги на Южном проезде приводят в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонтом охвачена территория от путепровода по улице Авроры до Измайловского переулка.Часть участка отфрезерована, на других отрезках еще только предстоит выполнить этот вид работ.

Требуется ремонт основания дороги, который заменят. Сейчас избавляются от изношенного асфальта, разбирают старое щебеночное основание и грунт. При работе с конструктивом дороги устроят слои из песка и щебня, затем уложат крупнозернистый асфальтобетон, а верхний слой будет из высокопрочной смеси на полимерно-битумном вяжущем.

Повышенное внимание уделяется оперативности выполнения всех задач, так как работы по нацпроекту необходимо завершить до конца лета.