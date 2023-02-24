В Самаре проверили качество уборки снега во внутригородских районах

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В пятницу, 24 февраля, глава Самары Елена Лапушкина проверила состояние улично-дорожной сети, а также качество уборки от снега и наледи дворов в Железнодорожном, Советском, Промышленном и Кировском районах. В объезде приняли участие заместитель главы - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, главы внутригородских районов, представители подрядных организаций.

В маршрут объезда были включена адреса, поступившие от службы скорой помощи, где был затруднен проезд. Особое внимание Елена Лапушкина уделила подходам и подъездам к детским садам, школам, поликлиникам, а также территориям, по которым поступали жалобы от жителей города в социальных сетях: это улица Партизанская, Уссурийская, Победы, Стара-Загора, Мирная, Ставропольская, Воеводина и другие. Кроме того, оперативную информацию об обращениях самарцев глава города в ежедневном режиме получает из социальных сетей, от центра управления регионом и муниципального центра управления.

Несмотря на то, что на многих участках работы уже выполнены, остаются замечания по ряду улиц. По Стара-Загоре, проспекту Кирова, Юбилейной остались замечания по расчистке внутриквартальных заездов во дворы и очистке кровель от снега и надели, а также необходимо исправить заужение проезжей части на Юных Пионеров.

В ночь с 23 на 24 февраля было задействовано более 200 единиц техники и 120 уборщиков территорий. Всего на уборку городских территорий 24 февраля выведено 295 единиц техники и задействовано более 3213 уборщиков территорий и дворников.

Глава Самары обратила внимание управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК на необходимость оповещения жителей о предстоящей уборке:

«Сегодня меньше замечаний по качеству очистки улично-дорожной сети - тротуаров, проезжей части, остановок общественного транспорта. Что касается дворовых территорий – есть те, которые по замечаниям жителей были отработаны: расчищены внутриквартальные проезды, выходы из подъездов, устранена наледь после вскрытий СКС. Видно, что работа ведется, но при этом остаётся много замечаний: некоторые управляющие организации не выполняют свои обязательства. Главы районов настроены на то, чтобы контролировать отработку во всех дворах. Не все оповещают жителей, из-за чего машины остаются во дворах, что затрудняет механизированную уборку снега. Обращаюсь и к автовладельцам: получая такое оповещение, пожалуйста, переставьте машину на время работ, чтобы у городских служб была возможность привести ваши дворы и город в целом в порядок», - подчеркнула глава города.

Фото: администрация Самары