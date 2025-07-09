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В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах

9 июля 2025 16:11
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В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах

В Самаре в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы по ремонту дорог входящих в «гостевые» маршруты города.
В 2025 году  в нормативное состояние будут приведены 4 региональные дороги общей протяженностью 30 км:

  • Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до улицы Демократической),
  • Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе),
  • Московское шоссе (от проспекта Кирова до выезда из города),
  • Демократическая (от Волжского шоссе до улицы Ташкентской).

Указанные участки являются одними из самых интенсивных в Самаре, среднесуточная интенсивность движения на которых составляет от 39 до 95 тысяч автомобилей. В рамках ремонта запланирована замена слоев износа дорожного полотна с применением одного из самых прочных дорожных материалов – щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Также  будет проведена замена бортового камня и люков дождеприемных колодцев, нанесена разметка.

На Московском шоссе в настоящее время практически завершены работы по устройству асфальта на основном ходе дороги и подрядная организация приступила к фрезерованию дублеров.

Основные работы по устройству дорожного покрытия завершены и на улице Демократической. Сейчас дорожники приступили к ремонту одного из самых сложных участков дороги — на пересечении с улицей Арена-2018, где и-за грунтовых вод последние несколько лет наблюдалась просадка грунта. Здесь необходимо выполнить комплекс работ по усилению дорожной одежды и защите основания. На Красноглинском и Волжском шоссе ведется  устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

8 июля качество проводимых дорожных работ оценил координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов«Контроль качества используемых материалов и смеси ведется на всех этапах работ. Проверяется толщина, содержание воздушных пустот, водонасыщение и другие параметры. Пробы смеси берутся на каждые три тысячи квадратных метров», – отметил на участке ремонта представитель подрядной организации на Волжском шоссе Сергей Ефремов.

 «Хорошие дороги нужны всем — и гостям, и, в первую очередь, жителям нашего региона. Ремонт на таких серьезных магистралях города идет основательно. Я уверен, что скоро гости нашего города будут приятно удивлены качеством наших дорог и комфортом передвижения», – подчеркнул по итогам осмотра Алексей Степанов.

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