В Самаре проверили ход ремонтно-реставрационных работ Дворца культуры на площади Кирова

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Все работы на объекте культурного наследия ведутся под авторским надзором, осуществляется научное руководство.



«Дворец творчества» Елена Лапушкина посетила во вторник, 15 февраля.



Представитель подрядной организации Станислав Борзов доложил, что на данный момент подходят к завершению работы по реставрации живописи, продолжается реставрация люстр. Составлены ведомости выявленных работ и недостатков для включения в план корректировки. Дворец является объектом культурного наследия, необходимо сохранить историческую ценность здания: «Сохранены будут элементы отделки интерьера, решетки, гипсовые части здания, тяги, зеркала, мрамор. Все это идет на реставрацию», - пояснил подрядчик.



Уже восстановлены все архитектурные элементы, которые были утрачены из-за протечек кровли. На 100% выполнена замена окон, системы отопления, кровли, водосточных систем, сливов. Выполнены в полном объёме и работы по реставрации фасадов со стороны улиц Победы и Физкультурной и крыльцо главного входа. Финишная обработка гранитных плит будет производиться в окончании ремонтно-реставрационных работ.



Закончена реставрация живописи на потолке фойе второго и четвёртого этажей. Практически завершена реставрация стен фойе второго этажа и мозаики лекционного зала на четвёртом этаже. Реставрация живописи на потолке центральной лестницы 1-2 этажа выполнена на 70%, на стенах театрального зала – 80%. Все отреставрированные поверхности живописи укрыты защитной плёнкой.



«Большой и серьёзный объект. Как часто бывает в процессе производства работ возникают обстоятельства, которые ранее не могли быть учтены в проекте по разным причинам. Сейчас вместе с подрядчиком все это просчитываем. Тем не менее, ремонтные работы идут абсолютно во всех помещениях, фасад практически закончен, стоят новые окна. Возникающие вопросы будем решать» - подвела итог глава города.

Фото: администрация Самары