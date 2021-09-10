Я нашел ошибку
Главные новости:
Транспорт приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Ставропольская ЦРБ получила 17 новых автомобилей для оказания неотложной помощи
Уличный художник российского происхождения, но уже 20 лет живет в Испании.
Испанский уличный художник начал расписывать самарский трамвай
Переходя на онлайн-сервисы, каждый клиент помогает сохранить деревьям жизнь.
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут позаботиться о природе, поддержав акцию «Экодесант»
В осмотре проспекта Масленникова, принял участие председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгений Печерских.
В Самаре проходит приемка отремонтированных проспекта Масленникова и улицы Луначарского 
В обоих направлениях обустроены остановочные площадки, установлены павильоны с информационными табличками о работе маршрута. 
В Самаре автобусный маршрут № 80 продлен до Парка Дружбы Народов 
Событие объединит более 30 проектов самозанятых в самых разных сферах.
18 сентября стартует работа ярмарки продукции самозанятых Самарской области
Совсем скоро здесь появится мурал с изображением двух лиц, смотрящих друг на друга.
Бразильский художник начал работать на фасаде бывшего здания театра кукол в Самаре
Второй корпус общеобразовательной школы на 5 просеке в следующем году примет школьников с 1 по 11 классы.
Елена Лапушкина проинспектировала строительство школы на Пятой просеке и двух детсадов
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
-0.37
EUR 86.15
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре проходит приемка отремонтированных проспекта Масленникова и улицы Луначарского 

10 сентября 2021 16:32
71
В осмотре проспекта Масленникова, принял участие председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгений Печерских.

Сегодня в осмотре недавно отремонтированного проспекта Масленникова, принял участие председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгений Печерских. Двухцветный пешеходный переход с плиточным покрытием оснащен новым видом пандуса – он из трапециевидного камня, что облегчает передвижение маломобильных групп населения, на объекте имеется и тактильная плитка. 
 
Параллельно ведется приемка работ и на улице Луначарского. Участок от Автобусного проезда до улицы Ново-Садовой также обновлен комплексно. Проезжую часть по основному ходу привели в порядок на площади порядка 3,5 тыс. квадратных метров. Помимо этого, обновили тротуары, устроили дополнительные парковочные места на площади более 400 «квадратов», разместили 27 урн для мусора, устроили газоны, смонтировали 15 опор освещения.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
10 сентября 2021  13:38
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
163
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
10 сентября 2021  12:53
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
197
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
10 сентября 2021  11:19
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
203
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
10 сентября 2021  09:54
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
206
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.
9 сентября 2021  20:16
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
617
Весь список