В Самаре проходит приемка отремонтированных проспекта Масленникова и улицы Луначарского 

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Сегодня в осмотре недавно отремонтированного проспекта Масленникова, принял участие председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгений Печерских. Двухцветный пешеходный переход с плиточным покрытием оснащен новым видом пандуса – он из трапециевидного камня, что облегчает передвижение маломобильных групп населения, на объекте имеется и тактильная плитка.



Параллельно ведется приемка работ и на улице Луначарского. Участок от Автобусного проезда до улицы Ново-Садовой также обновлен комплексно. Проезжую часть по основному ходу привели в порядок на площади порядка 3,5 тыс. квадратных метров. Помимо этого, обновили тротуары, устроили дополнительные парковочные места на площади более 400 «квадратов», разместили 27 урн для мусора, устроили газоны, смонтировали 15 опор освещения.

Фото: администрация Самары