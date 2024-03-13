В Самаре проходит конкурс на проект для ремонта Дачной улицы

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Департамент градостроительства городского округа Самара проводит конкурс на разработку проекта для капитального ремонта участка Дачной улицы, сообщает RosTender.info .

От компаний, желающих принять участие, заявки принимаются до 28 марта. Начальная цена муниципального контракта составляет 10 млн рублей за счет средств городского округа. На изыскательские и проектные работы выделят 8 месяцев.

Ремонт пройдет на участке от Пензенской улицы до Чернореченской улицы. Протяженность участка составит 600 метров, тип покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Работы начнутся в 2025 году, сроки будут установлены при разработке проекта.