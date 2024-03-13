В Самаре проходит конкурс на проект для ремонта Дачной улицы

Департамент градостроительства городского округа Самара проводит конкурс на разработку проекта для капитального ремонта участка Дачной улицы, сообщает RosTender.info.
От компаний, желающих принять участие, заявки принимаются до 28 марта. Начальная цена муниципального контракта составляет 10 млн рублей за счет средств городского округа. На изыскательские и проектные работы выделят 8 месяцев.
Ремонт пройдет на участке от Пензенской улицы до Чернореченской улицы. Протяженность участка составит 600 метров, тип покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Работы начнутся в 2025 году, сроки будут установлены при разработке проекта.