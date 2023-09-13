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В Самаре в этом сезоне запланировано отремонтировать тротуары на 36 объектах, на 24 из них работы уже полностью завершены.
В Самаре продолжают приводить в порядок тротуары
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В Самаре продолжают приводить в порядок тротуары

13 сентября 2023 16:59
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В Самаре в этом сезоне запланировано отремонтировать тротуары на 36 объектах, на 24 из них работы уже полностью завершены.

В Самаре в этом сезоне запланировано отремонтировать тротуары на 36 объектах, на 24 из них работы уже полностью завершены.

Так, перед новым учебным годом особое внимание было уделено тротуарам вблизи учреждений образования – в первую очередь, около школ, детских садов, а также других подразделений социальной сферы.

Обновление тротуаров в Самаре проводится во всех внутригородских районах. С этого года работы организованы по подпрограмме «Ремонт тротуаров в городском округе Самара». Она является отдельным направлением муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения», с отдельным финансированием. На данные цели в этом году из городской казны выделено порядка 65 миллионов рублей.

Перечень тротуаров, подлежащих ремонту, сформирован на основании обращений жителей, городского депутатского корпуса, руководителей социальных учреждений. Проанализировав и обобщив такие обращения, муниципалитетом разработан отдельный план, который и вошел в уже существующую программу по сохранению и развитию автодорог.

В настоящее время работы согласно муниципальным контрактам продолжаются. В частности, ими охвачен участок улицы Чернореченской, в границах улиц Клинической и Киевской.

После снятия старого покрытия подрядчик разработал грунт, разровняв основание под тротуар, по бокам установил новый бортовой камень. Сейчас ведется отсыпка основания высокопрочным щебнем новой марки.

Поскольку все работы на этом и других участках производятся с применением современных материалов и технологий, специалисты рассчитывают на повышение эксплуатационных характеристик и, соответственно, увеличение срока службы объектов.

В каждой локации обеспечен контроль качества выполненных работ.

Ремонт тротуаров, включенных в перечень обновляемых в текущем году, планируют закончить до конца текущего дорожно-строительного сезона. В числе объектов и те тротуары, которые находятся вдоль автодорог, преобразившихся в предыдущие годы на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Например, предусмотрели благоустройство пешеходной зоны на улице Партизанской.

 

Фото:    администрация Самары

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