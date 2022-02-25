В Самаре продолжается реставрация фабрики-кухни завода имени Масленникова

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В Самаре ищут подрядчика для продолжения реставрационных работ на фабрике-кухне завода имени Масленникова, сообщает RosTender.info.

Министерство культуры проводит конкурс на проведение работ, заявки принимаются до 21 марта. С подрядчиком заключат контракт на 644 млн рублей. Работы завершатся к началу ноября этого года.



В рамках работ восстановят карнизную линию и силуэт здания, планировочную структуру, фасады и кровлю, оконные проемы, входную группу, витражное остекление лестничных блоков, ограждение лестниц, а также поздние ценные наслоения периода советского неоклассицизма.

«Фабрика-кухня» - одно из первых зданий с бетонными перекрытиями в Самаре. Здание, возведенное в 1932 году, уникально тем, что в плане представляет собой серп и молот.



Памятник советского авангарда подвергался двум реконструкциям – в 1944 году уличным фасадам здания была придана псевдоклассическая редакция, отражавшая изменившиеся стилистические предпочтения. Все проемы были сужены, лестничные блоки, главный вход с нависающим вторым этажом заложены кирпичом. В конце 90-ых после реконструкции в здании расположились развлекательные клубы и торговый центр. На сегодняшний день здание не эксплуатируется.



