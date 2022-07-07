В Самаре продолжается ремонт улицы Физкультурной

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В этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать свыше 35 участков улично-дорожной сети, в их числе и улица Физкультурная.



Напомним, к ремонту участка от проспекта Кирова до 1-ого Безымянного переулка подрядная организация приступила еще в июне.



В настоящий момент на всем промежутке дороги покрытие отфрезеровано. Порядка 22,5 тысяч квадратных метров полотна уже уложено – в границах улиц проспекта Кирова и Ново-Вокзальной. На участке от Ново-Вокзальной до 1-го Безымянного переулка подготовительные работы еще ведутся.

Муниципальным контрактом на данном объекте предусмотрена замена 100 люков инженерных коммуникаций – 70 смотровых колодцев и 30 сегодняшний день ремонт полностью завершен на 18 объектах.

При формировании перечня объектов, подлежащих ремонту, учитывается и близость дороги к социально-значимым учреждениям.