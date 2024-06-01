Я нашел ошибку
Главные новости:
Со 2 по 4 июня в большинстве районов Самарской области сохранится жара +30, +32 С
Со 2 по 4 июня в большинстве районов Самарской области сохранится жара +30, +32 С
В Самаре продлят ограничение движения транспорта на участке XXII Партсъезда
В Самаре продлят ограничение движения транспорта на участке XXII Партсъезда
на отдых с детьми жители Самарской области готовы потратить в среднем 73 тысячи рублей
На отдых с детьми жители Самарской области готовы потратить в среднем 73 тысячи рублей
Ночью в Самаре горели гаражи на площади 200 квадратных метров
Ночью в Самаре горели гаражи на площади 200 квадратных метров
У электрички Самара-Жигулевское море появились новые остановки
У электрички Самара-Жигулевское море появились новые остановки
Россиян предупредили о подорожании услуг ЖКУ
Россиян предупредили о подорожании услуг ЖКУ
Выплаты пострадавшим при ЧС хотят увеличить в два раза
Выплаты пострадавшим при ЧС хотят увеличить в два раза
Глава Самары Елена Лапушкина в ближайшее время может уйти в отставку
Глава Самары Елена Лапушкина в ближайшее время может уйти в отставку
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.19
0.4
EUR 97.79
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам
Самарцев пригласили в ТРК на праздник, посвященный Дню защиты детей
Самарский зоопарк ждет гостей на День защиты детей!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре продлят ограничение движения транспорта на участке XXII Партсъезда

1 июня 2024 11:47
75
В Самаре продлят ограничение движения транспорта на участке XXII Партсъезда

В Самаре местные жители заинтересовались, когда откроют проезд по отремонтированной улице XXII Партсъезда. Речь идет об участке от улицы Солнечной до улицы Ново-Садовой, где недавно завершилась укладка нового асфальтового покрытия. Соответствующая информация появилась под одним из постов ЦУР Самарской области.

– Хотелось бы знать, когда наконец откроют дорогу. Все сроки уже давно прошли, – написал один из местных жителей.

Представители департамента градостроительства Самары ответили, что работы по реконструкции улицы должны быть завершены к 31 января 2025 года. Открыть дорогу для движения транспорта планируют до 28 февраля 2025 года. Сейчас работы идут по графику.
Чиновники также рассказали, что из-за необходимости установки электричества для светофоров и уличного освещения сроки ограничения движения на участке от Солнечной до Ново-Садовой планируют продлить до 1 сентября 2024 года. После этого власти примут решение о возможности открытия движения на этом участке, пишет Самара-КП.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области.
31 мая 2024  17:41
Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
327
Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области
31 мая 2024  14:22
Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области
416
Глава ЦИК назвала дату выборов нового губернатора для Самарской области
31 мая 2024  13:03
Глава ЦИК назвала дату выборов нового губернатора для Самарской области
331
Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области
31 мая 2024  12:59
Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области
445
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
31 мая 2024  11:44
Самара встретила участников фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»
1013
Весь список