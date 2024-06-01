В Самаре продлят ограничение движения транспорта на участке XXII Партсъезда

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В Самаре местные жители заинтересовались, когда откроют проезд по отремонтированной улице XXII Партсъезда. Речь идет об участке от улицы Солнечной до улицы Ново-Садовой, где недавно завершилась укладка нового асфальтового покрытия. Соответствующая информация появилась под одним из постов ЦУР Самарской области.

– Хотелось бы знать, когда наконец откроют дорогу. Все сроки уже давно прошли, – написал один из местных жителей.

Представители департамента градостроительства Самары ответили, что работы по реконструкции улицы должны быть завершены к 31 января 2025 года. Открыть дорогу для движения транспорта планируют до 28 февраля 2025 года. Сейчас работы идут по графику.

Чиновники также рассказали, что из-за необходимости установки электричества для светофоров и уличного освещения сроки ограничения движения на участке от Солнечной до Ново-Садовой планируют продлить до 1 сентября 2024 года. После этого власти примут решение о возможности открытия движения на этом участке, пишет Самара-КП.