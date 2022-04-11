В Самаре приступили к ремонту улицы Вилоновской 

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В Самаре дорожные службы приступили к основному этапу ремонтной кампании, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», главной целью которого является создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры.

В ночь на 11 апреля подрядная организация справилась с фрезерованием порядка 4 тысяч квадратных метров автодороги.



Работы на данном объекте планируется выполнить от Набережной до ЦУМ «Самара» - то есть на всем протяжении улицы в границах проезжей части будет заменено асфальтобетонное покрытие. Первый этап — фрезерование или снятие покрытия, потом подъем смотровых и дождеприемных колодцев до нужной высоты, завершает процесс укладка горячего асфальтобетона.



По словам представителя курирующего ведомства, плановый ремонт выполняется преимущественно ночью, чтобы не доставлять неудобств водителям и пешеходам.

Фото: администрация Самары