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В Самаре  приступили  к первому этапу покоса травы

13 мая 2021 16:45
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В этом году к первому этапу покоса травы на городских территориях приступили раньше обычных сроков.

В этом году к первому этапу покоса травы на городских территориях приступили раньше обычных сроков. Необходимость начать покос обусловлена быстрым установлением очень теплой погоды, так что травяной покров резко пошел в рост и достиг 15-20 см, а на некоторых участках даже больше.

По нормативам траву начинают срезать специальными триммерами и газонокосилками, когда ее высота составляет от 15 см на элементах благоустройства улично-дорожной сети и от 20 см на бульварах, в скверах, парках и других общественных пространствах. Общая площадь таких территорий – более 670 Га. После покоса высота травы не должна превышать 3-5 см.

В настоящее время согласно плану все профильные муниципальные предприятия уже начали работы на придорожных газонах и в других зонах озеленения. Вместе с тем стартовали мероприятия силами МБУ внутригородских районов, которые несут ответственность за покос на участках, не закрепленных за хозяйствующими субъектами.

Во дворах, на придомовых территориях уходом за травяным покровом в рамках работ по содержанию обязаны заниматься управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ТСН.

За игнорирование городских Правил благоустройства, несоблюдение требований к качеству и своевременности проведения работ предусмотрена ответственность. 

Обычно за сезон с мая до октября на одних и тех же территориях срезать траву приходится по 3-4 раза. Покос осуществляется только в дневное время, чтобы не создавать неудобств жителям из-за шума, создаваемого при работах механизированным способом. Все сотрудники обеспечены необходимой экипировкой, включая средства защиты глаз.

Благодаря своевременному уходу за травяным покровом не только улучшается внешний облик города, внешний вид газонов становится более эстетичными. Качественно и вовремя проведенные работы способствуют снижению аллергенной нагрузки на жителей.

Кроме того, организация сезонного ухода за газонами необходима для обеспечения безопасности в связи с установлением особого противопожарного режима.

 

Фото: администрация Самары

Теги: покос травы Самара старт

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