в Самаре приступили к обновлению улицы Мяги

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году выполняются работы как по комплексному ремонту, так и по ремонту большими «картами». Напомним, что метод «карт» является поддерживающим видом ремонта. Он позволяет привести в нормативное состояние проезжую часть до начала выполнения работ по комплексному ремонту.

«Карточным» методом будет обновлена и улица Мяги в границах улиц Гагарина и Партизанской во всю ширину проезжей части. Общая площадь выполнения работ составляет порядка 7,3 тыс. квадратных метров. В ночь на 11 августа подрядной организацией в работу был взят участок в границах улиц Гагарина и Мориса Тореза.

«Сегодня здесь выполняются работы по фрезерованию. Средний слой снимаемого асфальта составляет 4 сантиметра, на установке холодного фрезерования установлена функция под названием «Мультиплекс», которая автоматически срезает, в зависимости от глубины повреждения, нужную толщину слоя, это 4 – 5 сантиметров», - сообщил начальник участка подрядной организации ООО «ПСК» Владимир Качкан.

Скорость установки холодного фрезерования составляет примерно пять метров в минуту. За это время машина производит срез асфальтобетона с дальнейшим поступлением асфальта в барабаны. В барабанах асфальтобетон крошится, становится гранулятом и по транспортерной ленте отправляется в грузовик-самосвал.

С фрезерованием рабочая бригада планирует справиться за двое суток. После фрезерования последуют работы по поднятию смотровых решеток и дождеприемных колодцев на проектный уровень, и только после этого – укладка.

«Особо хочу отметить, что в текущем году при выполнении работ на дорогах местного значения используются новые для Самары асфальтобетонные смеси, их применение – обязательное условие при реализации дорожного нацпроекта», - отметил руководитель МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Специалисты уверены, что использование этих смесей при укладке значительно повысит эксплуатационные характеристики дорожного полотна. Гарантия на такое покрытие составит 2 года.

По новому дорожному покрытию по улице Мяги автомобилисты смогут проехать примерно в конце лета.