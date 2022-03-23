В Самаре предусмотрели дополнительные объекты для обновления на средства нацпроекта БКД

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В Самаре с наступлением благоприятных погодных условий – устойчивой положительной среднесуточной температуры воздуха (от +10 градусов С и выше) – будет продолжена работа по ремонту автомобильных дорог местного значения «картами» и комплексно, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В связи с тем, что первоначальный перечень объектов для предстоящего ремонта расширен, совокупная протяженность дорог, которые будут обновлены, составит 51,65 км.

«В рамках выделенного финансирования работы выполнят на 31 участке во всех районах города, из них на 30 участках – в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, добавилась улица Сергея Лазо: планируется произвести работы от дома № 62 по этой улице до дома № 14 по Березовому проезду, что составляет порядка 2 километров. Этот объект включили в план, прежде всего, потому, что дорога – одна из основных в районе, она ведет к «Вертолётной площадке», значительно преобразившейся в прошлом году. «Вертолётка» – одно из любимых мест отдыха горожан и гостей региональной столицы. Также подрядчик приведет в порядок проезжую часть по улице Соколова от дома № 34 до дома № 61 в Октябрьском районе. Данный район развивается, идет жилая застройка. Жителей и, соответственно, автомобилей становится все больше, поэтому дорога будет востребована, особенно после ремонта. Улица расположена рядом с Липецкой, на которую в перспективе будет направлен поток транспорта. Кроме того, на улице Соколова находится Поволжский государственный колледж. Участки в рамках нацпроекта отремонтируют большими «картами» свыше 100 погонных метров, с использованием высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Ремонтом охватят проезжую часть от борта до борта, – сообщил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. – Автодороги нуждаются в таких мерах, поскольку образовались колейность, большая сетка трещин и другие разрушения».

На улице Соколова ранее был проведен локальный аварийно-ямочный ремонт. Однако, интенсивные и продолжительные снежные осадки вкупе с частыми переходами температур через нулевую отметку, чем отличился зимний сезон 2021-2022, ускорили возникновение ям, выкрашивание асфальтобетона. Полноценные работы в такой ситуации – первостепенная необходимость.

А пока в Самаре не начался дорожно-строительный сезон и температура наружного воздуха не позволяет применять горячий асфальтобетон, в соответствии с регламентом и нормативами реализуются поддерживающие меры – аварийно-ямочный ремонт ведется литой смесью, работы организованы в форсированном режиме, круглосуточно.

Помимо этого, начались мероприятия по первичному осмотру дорог, включая те, что находятся на гарантии. Мониторинг позволяет постоянно отслеживать состояние участков и выявлять локации, в которых имеются дефекты покрытия, чтобы принять необходимые меры.

Вместе с тем, в курирующей организации отмечают, что к старту дорожно-строительного сезона – началу запланированных работ подготовка практически завершена.

«Торги прошли заблаговременно, подрядчики определены – это ООО «НПФ «XXI Век» и АО «Куйбышевская Дорожная ПМК». Закуплены необходимые строительные материалы, готовы специалисты, техника, асфальтобетонные заводы», – заверил Шамиль Халиуллов.

Также в новом сезоне будут трудиться на Волжском проспекте, где предусмотрен комплексный ремонт автодороги от дома № 2 по улице Вилоновской до дома № 50 по Волжскому проспекту – это переходящий с 2021 года объект (вне нацпроекта).

Справочно – об объектах ремонта на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году (30 участков автодорог в г. о. Самара):

- ул. Физкультурная от ул. 1-ый Безымянный переулок, д. № 1 до ул. Физкультурной, д. № 125;

- ул. Магистральная от д. № 27 до д. № 167;

- ул. Советской Армии от ул. Ново-Садовой до ул. Советской Армии, д. № 298;

- ул. Жигули от д. № 64 по ул. Жигули до д. № 28а по ул. 4-й квартал в пос. Красная Глинка;

- пос. Южный, объездная дорога от моста вдоль школы-интерната №1, детского сада с выходом на дорогу в пос. Южный (КНС);

- ул. Вилоновская от д. № 2 до д. № 138в;

- ул. Ивана Булкина от д. № 84 по ул. Гагарина до д. № 97 по ул. Ивана Булкина;

- ул. Народная от д. № 10 по ул. Шоссейной до д. № 17а по ул. Белорусской;

- ул. Товарная от Зубчаниновского шоссе, д. № 128 до ул. Товарной, д. № 74в;

- ул. Свободы от д. № 88 по ул. Свободы до д. № 66 по пр. Кирова;

- дорога на Зубчаниновское кладбище;

- ул. Каховская от ул. Теннисной, д. № 29Б до ул. Ставропольской, д. № 143;

-ул. Заводская от ул. Грозненской до д. № 1в по ул. Ляпиговской;

- ул. Южная от д. № 4 по ул. 5-й квартал в поселке Красная Глинка до Красноглинского шоссе;

- ул. 3-й год Пятилетки от д. № 29а по ул. Паровозной до д. № 756 по ул. 3-й год Пятилетки;

- ул. Белорусская от ул. Обувной, д. № 1а до ул. Кабановской, д. № 6;

- ул. Арбатская от д. № 9 по ул. Арбатской до д. № 1в по ул. Липяговской;

- ул. Обувная от ул. Обувной, д. № 1а до ул. Олонецкой д. № 1;

- ул. Трубная от ул. Красный кряжок, д. № 92 до ул. Трубной, д. № 53;

- ул. Авроры от д. № 47а по ул. Аэродромной до д. № 7 по ул. Авроры;

- ул. Гагарина от ул. Гагарина, д. № 124 до Московского шоссе;

- ул. 128 км от д. № 13 по ул. Паровозной до д. № 136 по ул. 3-й год Пятилетки;

- ул. Ставропольская от ул. XXII Партсъезда, д. № 45 до ул. Ставропольской, д. № 106;

- ул. Советской Армии от д. № 63 по ул. Антонова-Овсеенко до д. №32 по ул. Советской Армии;

- ул. Соколова от д. № 34 до дома № 61;

- ул. Сергея Лазо от д. № 62 по ул. Сергея Лазо до д. № 14 по Березовому проезду;

- ул. 8 Марта от д. № 2 по ул. Сергея Лазо до д. № 3А по Красноглинскому шоссе;

- ул. Солнечная от д. № 34 до д. № 63;

- пр. Кирова д. № 301 по пр. Кирова до д. № 391 по пр. Кирова;

- пр. Кирова от д. № 401 по пр. Кирова до д. № 424 ст.1 по пр. Кирова.

Фото: администрация Самары