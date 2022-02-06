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В Самаре пожаловались на неочищенные от снега остановки

6 февраля 2022 10:22
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В Самаре пожаловались на неочищенные от снега остановки

Самарцы сигнализируют в социальных сетях о проблематичном подходе и подъезде к остановочным пунктам. В доказательство выкладывают фотографии с места.

На снежную массу на территории возле остановки пожаловались пассажиры общественного транспорта, проживающие недалеко от Кряжского шоссе. Они пишут, что автобусы теперь не могут подъехать близко к месту посадки, а самим людям практически не добраться до проезжей части. Остановочную площадку и дорогу разделают несколько метров грязного рыхлого снега. Сложнее всего пожилым и мамам с малышами.

Помимо этого автор поста пишет, что из-за снега очень трудно перейти дорогу, при выходе с проезжей части на тротуар нужно преодолеть сугроб почти метр в высоту.

«Молодым и здоровым тяжеловато, а как быть пожилым людям или детям, для них это практически невозможно», сообщает ГТРК Самара.

Фото: vk.com/ Подслушано Самара (Людмила Самсонова)

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