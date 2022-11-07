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В Самаре после жалоб водителей поменяли секции светофоров

7 ноября 2022 12:45
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В Самаре после жалоб водителей поменяли секции светофоров для поворота налево

Жалобы автомобилистов на невидимые сигналы светофоров со стрелками для поворота налево возымели свое действие.

На минувшей неделе были заменены дополнительные секции на регулировщиках перекрестка улиц Мичурина и Луначарского.

Теперь после отключения зеленой стрелки на ее месте загорается красное кольцо, тогда как раньше стрелка просто гасла. Кроме того, с 10 до 15 секунд увеличено время действия сигнала, разрешающего поворот налево.

По-новому на этом и еще нескольких перекрестках светофоры начали, как уже сообщал OBOZ.INFO, около трех месяцев назад.

Прежде в течение нескольких лет стрелка в допсекции включалась вместе с основным зеленым сигналом, а гасла позже него. Теперь же поворот налево возможен только после выключения основного сигнала.

При такой схеме работы светофоров исчезают конфликты потоков, движущихся прямо и налево.

Таким образом, в ГИБДД и администрации Самары рассчитывают решить вопрос ставших столкновений между этими потоками, которые превратили этот перекресток в очаг аварийности.

Однако после смены режима возникла новая проблема. Оказалось, что многие водители не видели допсекцию, когда зеленая стрелка не горела, равно как и стрелки, нанесенные на основной сигнал.

Особенно характерна такая проблема была в темное время суток. Поэтому они проезжали на зеленый сигнал основного светофора, а потом получали штрафы по 1 000 рублей, а кто-то – еще два-три, но уже по 5 000 рублей как за повторный проезд на запрещающий сигнал.

О проблеме один из водителей сообщил  начальнику областного УГИБДД по Самарской области Юрию Некрасову во время «прямой линии» 14 октября.

Этот автомобилист также попросил, чтобы на месте зеленой стрелки после отключения загоралось красное кольцо.

Обращения по этому поводу стали поступать и в администрацию Самары, так как именно городские власти отвечают за утверждение схем организации движения и их реализацию.

Автомобилисты также стали обращать внимание, что зеленая стрелка горит очень недолго, и под нее успевали проехать всего 2-3 машины.

В итоге власти на проблему отреагировали, пишет Обозрение.

 

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