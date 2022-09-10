В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева

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10 сентября, в рамках трехдневного праздничного марафона, посвященного Дню города Самара, состоялось открытие обновленного сквера имени Куйбышева. Сквер, расположенный на пересечении улиц Бакинской, Фасадной и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе, занял четвертое место в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий, которое проходило в 2021 году. За обновление локации проголосовали более 22 500 человек.

«Сквер имени Куйбышева — символичный объект для Куйбышевского района, сердце 116 км и центр притяжения жителей района. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», сплоченности и активной позиции жителей Куйбышевского района стало возможным преображение сквера. Отдав свой голос за любимое пространство, жители показали его значимость для района», - прокомментировал глава Куйбышевского внутригородского района Алексей Коробков.

В рамках комплексного благоустройства в сквере полностью обновили плиточное покрытие пешеходного пространства, высадили новые деревья и кустарники, засеяли газоны. Также в сквере появились скамейки, расположенные вдоль окружности сквера, новые подвесные скамьи-качели, флагштоки. По периметру сквера установили ограждения, обустроили уличное освещение.

Фото: администрация Самары