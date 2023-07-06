В Самаре подготовка к отопительному сезону продолжается в штатном режиме

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В Самаре в активной фазе – подготовка к следующему отопительному сезону. В этом году перекладка теплотрасс ведется на 18 объектах.

В настоящий момент работы на двух объектах в историческом центре – на улице Шостаковича и пересечении улиц Льва Толстого и Самарской уже финишировали.



В ближайшие выходные в столице 63-го региона активные работы по перекладке теплосетей будут идти полным ходом. В связи с этим закроют движение на перекрестке улиц Пионерской и Алексея Толстого, будет огорожена часть улицы Ленинградской на пересечении с улицей Куйбышева. Движение будет ограничено по улице Вольской на участке от проспекта Кирова до улицы Вольской, а также – на одной полосе дороги по улице Ново-Вокзальной – от Стара-Загоры в сторону проспекта Карла Маркса, поскольку на этом участке будут производиться работы на газопроводе высокого давления.



Фото: администрация Самары