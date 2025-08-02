В Самаре по участку улицы Комсомольской продлено ограничение движения

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Ограничение движения по улице Комсомольской, на участке в границах улиц Куйбышева и Фрунзе, продлено до 15 августа. По информации компании «РКС-Самара», это связано с усложнением процесса производства работ по устранению технологического отказа на канализационной линии диаметром 300 мм, в районе домов №№ 41-43 по улице Комсомольской. Линия залегает на глубине 4 метра, а протяженность перекладываемого участка коллектора составляет 22 метра.



В связи с продолжением работ на коллекторе автобусы маршрута № 226 следуют по скорректированной схеме, в объезд участка ремонта: через улицу Фрунзе – улицу Пионерскую – улицу Куйбышева – улицу Комсомольскую, а далее – по своему обычному маршруту. Эти же улицы используются при следовании общественного транспорта в обратном направлении.



Обращаем внимание жителей Самары и гостей города на необходимость заблаговременно планировать свои поездки в период ремонта инженерных коммуникаций. Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за доставленные неудобства.



После завершения работ по прокладке труб, траншея будет засыпана песком, с послойным уплотнением, после чего на объекте подрядчик проведет восстановительное благоустройство.