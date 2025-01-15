В Самаре пляжное оборудование начали убирать только 14 января

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В Самаре зимой на пляже городской набережной остались детские игровые комплексы и лавочки. Они покрылись снегом, потому что их никто не убрал заранее. Ситуацию прокомментировал депутат самарской Губдумы Александр Милеев в своем телеграм-канале.

«На следующем заседании комитета по ЖКХ мы обсудим важный вопрос о хранении муниципального имущества на пляже в зимнее время. Еще в декабре я просил «Самарскую набережную» навести порядок и срочно организовать правильное хранение пляжного оборудования», – написал Милеев.

Он отмечает, что хранение таких конструкций под открытым небом зимой ускоряет износ, увеличивает затраты на ремонт и даже может привести к потере имущества. В администрации Самары дали ответ на происходящее, пишет Самара-КП.

«МАУ «Самарская набережная» с 14 января приступило к вывозу оборудования компании, которая ранее обслуживала территорию пляжа», – рассказали в мэрии.

Фото: телеграм-канал Александра Милеева