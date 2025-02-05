В Самаре планируют отремонтировать парк Щорса

194

Зона отдыха, расположенная в Железнодорожном районе областной столицы, давно не видела благоустройства и пребывает в мрачном запустении. Горожане попросили губернатора рассмотреть варианты восстановления парка, так как он очень востребован, а альтернатива в шаговой доступности отсутствует.

— Парк стоял в планах реконструкцию еще в 2020 году, голосовали за него и в 2020, и в 2021, и в 2022 и даже в 2023 годах. Были обещания, что этот парк отремонтируют, — зачитал обращение Федорищев.

На оперативном совещании в правительстве региона мэр Самары Иван Носков сообщил, что проектирование реконструкции парка завершено, сейчас проводятся экспертизы.

— Стоимость реконструкции составит примерно 564 миллиона рублей. Планируем в этом году начать первый этап — входную группу. У нас финансирование региональное на этот год — порядка 210 миллионов, плюс городское финансирование — порядка 250. Второй этап уже начнем реализовывать в следующем году, — объяснил градоначальник.

Губернатор отметил, что в столице региона много проблемных зеленых зон, пишет 63.ру.

— У нас достаточно много парков в Самаре, и, наверное, нет ни одного, в котором можно было бы сказать, что все хорошо. Скажем так, мягко. Сильно критических оценок не хочу давать. Я ногами прошел почти все сам и вижу состояние. Нам сегодня необходимо нарабатывать системный подход. Управление всеми парками необходимо вывести в одно учреждение, если это сейчас еще не так. К примеру, поручить в ведение одному министерству, которое будет отвечать перед правительством, и начать реализовывать комплексную программу по внедрению современных, отвечающих всем требованиям, проектов в парках, отвечающих понятию «комфортная городская среда». И такую программу в течение ближайших четырех лет завершить. У нас девять основных, самых крупных парков в городе. И через четыре года мы должны все эти девять парков благоустроить. Это не означает, что речь идет исключительно о бюджетном проектировании и бюджетном финансировании. Я говорю о привлечении якорного бизнеса, который создает качественное, безопасное оборудование для парков, к примеру, аттракционы или большие объекты массового посещения людей. Такой поможет увеличить туристическую привлекательность для жителей и для гостей города. Важно не только заявить, сколько денег вам будет нужно, но и провести очень большую, внимательную работу. Здесь лучший опыт, конечно же, демонстрирует город Москва, потому что там очень большая работа по паркам была проведена, вообще по благоустройству. Поэтому сформируйте небольшую рабочую группу. Я вас делегирую в правительство Москвы на обмен опытом с учреждением, которое занимается парками, с департаментом, которое занимается благоустройством. Ну, а нашему центру компетенции необходимо уже здесь и сейчас городу помогать и содействовать в этой работе. У нас подготовка к зиме начинается зимой, давайте к лету начнем готовиться сейчас и запустим программу «Лето в парках». Пусть для всех жителей будет музыка под открытым небом, досуг для детей, спортивные соревнования, больше спортивных площадок для сдачи ГТО, места для креатива и творчества. И такую масштабную программу начнем с середины мая, ближе к началу лета, — предложил губернатор Федорищев.