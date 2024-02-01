В Самаре планируется изъять двухэтажные здания на улицах Авроры, 185 и Буянова, 25

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В Самаре местная администрация приняла решение снести два дома, а землю, на которых они расположены, забрать в муниципальную собственность. Об этом сообщает 63.RU.

По информации сетевого издания, изъять планируется двухэтажные здания на улицах Авроры, 185 и Буянова, 25. Правительство возместит собственникам стоимость квартир в частном порядке.

«Определяться с размером возмещения и договариваться с собственниками изымаемых квартир будут чиновники департамента управления имуществом», – следует из документа.

Отмечается, что эти постройки уже лет 10 находятся в аварийном состоянии, их определили к сносу.