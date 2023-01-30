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В Самаре первоочередное внимание уделяется очистке входных групп подъездов, придомовых территорий, тротуаров

30 января 2023 13:34
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В Самаре первоочередное внимание уделяется очистке входных групп подъездов, придомовых территорий, тротуаров

Во внутригородских районах актуальными сезонными работами занимаются районные службы благоустройства, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН и МБУ районных администраций. 

Первоочередное внимание уделяется очистке входных групп подъездов, придомовых территорий, тротуарных дорожек во дворах, а также внутриквартальных проездов и незакрепленных территорий – напомним, за эти территории ответственны районные администрации. 

В частности, в Куйбышевском районе сегодня работают 165 дворников, 4 единицы техники. В течение дня силы и средства будут наращиваться. 

А в Самарском районе, продолжая сезонные работы, сегодня трудятся 224 дворника. Механизированную уборку проводят с задействованием 15 единиц спецтехники, чтобы жители могли передвигаться с комфортом. 

Если те или иные организации недобросовестно исполняют обязанности, на них незамедлительно составят соответствующие акты. В дальнейшем материалы будут направлены в ГЖИ и Прокуратуру для принятия мер реагирования.

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