В Самаре первоочередное внимание уделяется очистке входных групп подъездов, придомовых территорий, тротуаров

113

Во внутригородских районах актуальными сезонными работами занимаются районные службы благоустройства, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН и МБУ районных администраций.

Первоочередное внимание уделяется очистке входных групп подъездов, придомовых территорий, тротуарных дорожек во дворах, а также внутриквартальных проездов и незакрепленных территорий – напомним, за эти территории ответственны районные администрации.

В частности, в Куйбышевском районе сегодня работают 165 дворников, 4 единицы техники. В течение дня силы и средства будут наращиваться.

А в Самарском районе, продолжая сезонные работы, сегодня трудятся 224 дворника. Механизированную уборку проводят с задействованием 15 единиц спецтехники, чтобы жители могли передвигаться с комфортом.

Если те или иные организации недобросовестно исполняют обязанности, на них незамедлительно составят соответствующие акты. В дальнейшем материалы будут направлены в ГЖИ и Прокуратуру для принятия мер реагирования.