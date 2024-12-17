В Самаре отремонтируют аварийные светофоры на 5 участках дорог

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В областной столице проведут отремонтируют и восстановят светофоры на пяти участках дорог. Аукцион-однодневка опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Известно, что на эти цели выделено 1,7 миллиона рублей.

Аварийные светофоры отремонтируют на следующих участках:

на Ново-Садовой — от Полевой до проспекта Кирова;

на Красноглинском шоссе — от моста через реку Сок до Волжского шоссе;

на Демократической — от Волжского шоссе до Ново-Садовой;

на Волжском шоссе — от Московского шоссе до Красноглинского шоссе;

на дороге Волжский — аэропорт Курумоч (км 11+488 — км 12+388).

В понедельник, 16 декабря, торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Аварийно-восстановительные работы до конца марта 2025 года предстоит выполнить компании «Самарадортранссигнал», пишет 63.ру.