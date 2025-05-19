В Самаре отремонтируют 102 дома в Ленинском районе

60

В Самаре стартовала кампания по капитальному ремонту жилых многоквартирных домов. Так, в Ленинском районе в работе подрядных организаций уже 17 объектов. На ул. Вилоновской, 2А ведется ремонт фасада, на ул. Чернореченской, 8 завершается ремонт фундамента здания, а в доме №60 по ул. Красноармейской подрядчик выполнил сразу два вида работ - ремонт кровли и фасада. Теперь отремонтированным зданиям предстоит пройти процедуру приемку.



«Всего в программу капремонта на этот год в Ленинском районе вошло 102 дома, это больше, чем в прошлом году. Ремонтируем крыши, фасады, фундаменты, меняем внутридомовые инженерные сети, меняем лифтовое оборудование. Все виды работ дорогостоящие, многих жители ждали годами, это не только эстетика, но и комфорт горожан. Поэтому и контроль соответствующий. Вместе со специалистами Фонда капремонта Самарской области в нем задействована администрация района, управляющие компании и старшие по домам. Самое главное для нас, чтобы работы были выполнены качественно и в указанный срок», - отметила глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко.



Как отметила Елена Бондаренко, один из старейших домов, которые ремонтируют в Ленинском районе в этом году – дом №60 по улице Красноармейской. Это здание 1917 года постройки, однако, согласно данным технического паспорта, он мог быть возведен несколькими годами раньше.



«С наступлением весенне-летнего сезона и благоприятных погодных условий работы по ремонту кровли и обновлению фасадов выходят на первый план. В целом же по программе в многоквартирных домах ремонтируют все, что считается общедомовым имуществом: фундаменты, инженерные системы, лифтовое оборудование, - рассказал руководитель службы заказчика Фонд капитального ремонта Самарской области Алексей Панков. – Если у жителей есть потребность перенести сроки капремонта на более ранний период, им необходимо организовать собрание и направить протокол в администрацию района. После этого документы должны быть переданы в региональное министерство энергетики и ЖКХ. И, если есть возможность, ремонт сделают раньше. При этом собираемость взносов за капремонт в конкретном доме должна быть не менее 96%».



Напомним, в 2025 году капитальный ремонт планируется провести в 1039 зданиях областного центра. В настоящее время по 479 из них заключены договоры с подрядными организациями, 560 домов участвуют в конкурсных процедурах, а в двух зданиях работы уже завершены.



Перечень и очередность домов, которые планируется капитально отремонтировать, формируется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Уточнить сроки проведения капитального ремонта в своем доме можно на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области: https://fcrso.ru/overhaul.