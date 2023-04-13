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В Самаре отмывают колесо обозрения и проводят другие парковые работы перед стартом нового сезона

13 апреля 2023 16:40
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Все работы на территориях парков необходимо завершить к 20 апреля – традиционно эта дата считается официальным стартом нового паркового сезона.

В ходе месячника по благоустройству сезонными работами охвачены все городские общественные территории, зоны рекреации. В их числе парки, где в комплекс работ включена и тщательная очистка аттракционного оборудования. Все работы на территориях парков необходимо завершить к 20 апреля – традиционно эта дата считается официальным стартом нового паркового сезона.

Один из самых трудоемких процессов – подготовка самого масштабного самарского аттракциона высотой 55 метров, установленного в парке им. Ю. Гагарина. Чтобы с высоты птичьего полета отдыхающим было удобно наблюдать за живописными окрестностями, нужно привести в порядок 24 кабины колеса обозрения. Перед весенне-летней эксплуатацией их отмывают снаружи, используя мойку высокого давления, а также внутри, где незаменим ручной труд. Столы, ручки, панели, стекла – все контактные поверхности очищают от пыли, обрабатывают хлорсодержащим раствором. Также следят за состоянием блоков сплит-систем. После того, как отпадает необходимость в отоплении, во избежание духоты в кабинах будут включаться кондиционеры. Не остается без внимания и входная группа – турникеты, поручни, перрон.

По словам начальника отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ г. о. Самара «Парки Самары» Алексея Пецина, при необходимости очистка будет повторяться: состояние кабин постоянно проверяется, и после проката выполняется уборка мусора, оставленного горожанами. Аттракцион достаточно востребованный, особенно с наступлением теплой погоды, когда в выходные дни количество посетителей увеличивается в 4-5 раз.

В день старта паркового сезона заработают все развлекательные зоны, включая аттракционные, а также объекты потребительского рынка, чтобы можно было комфортно провести свободное время. В частности, колесо обозрения, которое эксплуатируется всесезонно, будет работать дольше: ежедневно отдыхающие могут прокатиться на нем с 10:00 до 22:00.

Повышенное внимание уделяется и состоянию детских игровых и спортивных площадок. Чистоту продолжают наводить на пешеходных дорожках – поливочно-моечная техника чаще всего выезжает на участки ранним утром, когда отдыхающих не так много. В дальнейшем в парках обустроят цветники.

Профильному муниципальному учреждению помогают в уборке волонтеры. С начала месячника уже более 450 человек из разных организаций приняли участие в подготовке к парковому сезону. В их числе учащиеся колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В. Золотухина, которые сегодня трудились в парке им. Ю. Гагарина.

15 апреля в Самаре пройдет второй городской субботник, присоединиться к которому могут все желающие. Выдачу инвентаря жителям организуют управляющие компании, ЖСК, ТСЖ, ТСН и другие обслуживающие организации.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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