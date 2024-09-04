В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта

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В Самаре открыто автомобильное движение по ул. Чернореченской, которую закрывали на комплексный ремонт. Подтверждающее видео опубликовал блогер Евгений Щекин.

Официальных сообщений от горадминистрации об открытии движения пока не было, пишет Волга Ньюс.

Напомним, ул. Чернореченскую на участке от Владимирской до Спортивной закрывали на ремонт с 5 апреля. Планировалось, что ограничения снимут лишь 30 сентября.

Комплексный ремонт этого участка улицы, помимо проезжей части, затронул тротуары, газоны, систему освещения. Также обустраивается бульвар.

Фото: скрин видео ЕЩЁ Самара