В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением работ по ремонту каскадов дождеприемников

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту каскадов дождеприемников с 07:00 30 апреля 2022 года до 23:59 2 мая 2022 года в границах проезжей части автомобильной дороги между ул. Пятая просека и ул. Советской Армии со стороны «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253В) будет ограничено движение транспорта.

В указанное время общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 61, 89 – будут следовать по скорректированной схеме.

С временными схемами движения личного и общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.