В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

С 21:00 3 октября 2025 года до 6:00 6 октября 2025 года в Самаре будет закрыто движение всех видов транспортных средств на участке Московского шоссе перед кольцом по улице Луначарского (ориентир - ТЦ «Вертикаль»). Это связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией.

На период ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Также изменится схема движения общественного транспорта.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения и заранее выбирать альтернативные пути следования.

Фото: департамент информационной политики СО