В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. 

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В этом году основной объем работ будет распределен на 4 санитарных средника — 5, 12, 19, 26 апреля и четыре субботника — 8, 15, 22, 29 апреля.



Помимо представителей коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, предприятий и организаций, волонтеров в генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и неравнодушные горожане.



Гражданам, желающим присоединиться к наведению чистоты и порядка в городе, рассказываем, где можно получить необходимый инвентарь ☝️



Если вы не знаете, какая управляющая организация обслуживает ваш дом, можете воспользоваться удобным сервисом "ГИС ЖКХ":

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