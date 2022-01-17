В Самаре обсуждают судьбу хрущевок

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В областном центре хрущевки, построенные с конца 50-х до конца 80-х годов прошлого века, составляют треть жилого фонда. Среди особенностей таких домов: низкие потолки, небольшие ванные и кухни, смежные комнаты.

Первые дома такого типа в Самаре появились на улицах: Аэродромная, Промышленности, Авроры, Мориса Тореза и Гагарина, потом они начали возводиться везде. По словам главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова, на душу населения должно приходиться как можно больше нового и современного жилья.

Некоторые архитекторы считают, что хрущевки являются великим достижением своего времени. Их нужно сохранить как памятники градостроительного искусства. Специалисты же видят несколько вариантов решения дальнейшей судьбы домов: снос или надстройка. Во время обсуждений предлагалось сносить только аварийные дома, а во всех остальных зданиях - проводить капитальный ремонт. Однако от такой идеи отказались. Помимо этого предлагалось и надстраивать этажи в существующих домах, но пока дальше обсуждений дело не зашло.

Эксперты в сфере строительства предполагают, что реконструкция и реновация хрущевок вполне возможны, однако для этого необходима длительная подготовка. Если рассматривать расселение жильцов, то стоит брать во внимание и дополнительные затраты, пишет 63.ru.