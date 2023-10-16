В Самаре обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и завершение подключения учреждений и домов к теплоисточникам

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В понедельник, 16 октября, в Администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание, в рамках которого обсудили завершение подключения учреждений и домов к теплоисточникам, а также ход реализации национального проекта «Здравоохранение».

В рамках реализации Президентского нацпроекта «Здравоохранение» с 2020 года отдельным категориям медицинских работников предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. Также предоставляется ежемесячная денежная выплата студентам-целевикам государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных в Самаре.

Продолжается работа по проведению встреч медицинских работников с коллективами предприятий, публикации в СМИ материалов о профилактических мероприятиях в период эпидемии, важности и своевременности вакцинации от гриппа и прохождения диспансеризации.

По данным министерства здравоохранения, в Самарской области более 670 тысяч жителей уже защитились от гриппа. Для формирования коллективного иммунитета до 60 % населения должны сделать прививки.

Так же на совещании отмечено, что в настоящее время к теплоносителям подключено 100% учреждений соцсферы и 99,7% многоквартирных домов. Продолжается адресная работа, связанная с регулировкой систем отопления и другими вопросами.

С 7 октября работает «горячая линия» по вопросам подключения отопления. В этом году отмечается снижение количества обращений граждан. Все вопросы, поступившие на «горячую линию», находятся на контроле специалистов до полного исполнения задач.