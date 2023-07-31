В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города

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В 2023 году на территории города реализуется 10 национальных проектов.

«Реализация программ, заложенных в нацпроектах, способствует созданию гармоничной и функциональной комфортной городской среды, повышению качества жизни горожан, развития муниципалитета в целом, - отметила Елена Лапушкина. - Мы очень тщательно следим за ходом исполнения программ и достижением целевых показателей».

Так, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Самаре обновляют 42 участка автодорог протяженностью более 42,7 км.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году в Самаре благоустраиваются четыре общественных пространства и 51 дворовая территория.

В целях достижения целевых показателей по нацпроекту «Демография» в Промышленном районе Самары завершается строительство детского сада на 240 мест, проводится капитальный ремонт здания детского сада на 125 мест в Кировском районе, создаются дополнительные ясельные места в существующих детсадах.

По нацпроекту «Образование» создается комфортная образовательная среда для учащихся. В период летних каникул особое внимание уделяется подготовке школ к новому учебному году, в том числе проводятся ремонтные работы в классах.