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В Самаре обработают все общественные пространства от клещей и грызунов

28 апреля 2022 19:14
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Сегодня подрядчик вышел на улицу Молодогвардейскую – в сквер «Шанхай».

Сезонными работами, направленными на предотвращение распространения опасных заболеваний, передающихся клещами, а также мышевидными грызунами, охватят все общественные пространства (скверы, парки, набережную) и крупные транспортные развязки. Каждый год с установлением теплой погоды начинается реализация комплекса истребительных мероприятий – в Самаре дезинсекция и дератизация уже ведутся. Чтобы не допустить рост численности особей, возникновения очагов геморрагической лихорадки, бруцеллеза, клещевого энцефалита и других инфекций, заблаговременно были проведены торги и заключены контракты на обработку территорий.

Так, сегодня, когда установилась сухая погода, подрядчик вышел на улицу Молодогвардейскую – в сквер «Шанхай». Ранее погодные условия не позволяли это сделать. Перед прогнозируемыми осадками и во время них проводить орошение нецелесообразно. Химические препараты не окажут должного воздействия или просто смоются с листьев деревьев и кустарников, с травы и других поверхностей. Поэтому профильный городской департамент внимательно следит за соблюдением всех требований. Подрядчик также заинтересован в том, чтобы профилактические работы были максимально эффективны. Применяются хорошо зарекомендовавшие себя препараты – сертифицированные средства.

Специалисты отмечают, что некоторые граждане не реагируют на призывы покинуть места обработки и продолжают прогулку. Чтобы минимизировать такой риск, подрядчик старается выходить на участки преимущественно в ночные или ранние утренние часы.

В частности, в ближайшее время работы пройдут на Аллее Трудовой Славы, в периметре площади им. В.В. Куйбышева, возле памятника штурмовику Ил-2.

Старт обработки традиционно приходится на завершающий этап городского месячника по благоустройству и озеленению. Предварительно, в ходе средников и субботников, велась подготовка к необходимым процедурам. С газонов убрали прошлогоднюю листву, сухую травяную подстилку, ветки. Это нужно не только для того, чтобы навести чистоту и придать участкам эстетичный и ухоженный вид, но и чтобы избавиться от той среды, которая была благоприятна для зимовки клещей, укрытия и размножения мышей.

После уборки специалисты организовали обследование – мониторинг территорий. В ходе осмотра определяют, есть ли вредители на конкретной территории, а также с помощью специальных приспособлений и методик подсчитывают количество особей.

Общая площадь дезинсекции составит более 200 гектаров.

Площадь дератизации еще больше – почти 270 гектаров.

Если при следующей проверке контроля качества выполненных работ (обычно через месяц) будут выявлены клещи и мыши либо следы их жизнедеятельности, подрядчики обеспечат дополнительные обработки.

Кроме того, в начале лета запланирована ликвидация кровососущих насекомых.

Как отмечает Управление Роспотребнадзора по Самарской области, с активизацией комаров возрастает угроза распространения таких природно-очаговых инфекций, как малярия, лихорадка Западного Нила и многих других. По данным многолетних наблюдений, пик численности этих насекомых – начало июня. Поэтому в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения и во исполнение требований действующего санитарного законодательства крайне важно вовремя провести и так называемые лаврицидные обработки, особенно в местах отдыха населения.

 

Фото:   администрация Самары

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