В Самаре начинается высадка цветов в открытый грунт

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В последнюю неделю месячника по благоустройству профильные службы максимально нацелены на мойку дорог, обеспыливание и другие работы в ходе подготовки к празднованию Первомая и Дня Победы. В рамках озеленения начинается высадка цветов в открытый грунт. Всего в подготовительный период запланировано задекорировать порядка 6 600 квадратных метров цветников.



Кроме этого, на территориях скверов и на транспортных развязках традиционно запланировано размещение 18 искусственных топиарных фигур в тематике Дня Победы.



Также на совещании в профильном департаменте поручено ускорить работы по восстановлению фальшфасадов зданий, по уборке территорий, и обратить повышенное внимание на своевременность вывоза мусора. Также продолжаются ремонт улично-дорожной сети и покраска бортового камня вдоль дорог.



Подрядные организации уже восстанавливают дорожную разметку согласно гарантийным обязательствам.

Фото: администрация Самары