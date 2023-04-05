В Самаре начата расконсервация фонтанов после зимовки

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В Самаре раньше обычных сроков была начата расконсервация фонтанов после зимовки. Проводятся осмотры, чтобы оценить состояние гидротехнических сооружений – их внешнего вида и всех систем.

Заблаговременно была организована ревизия насосов и другого оснащения. Проверяется герметичность изоляции, чтобы обеспечивалась безопасность соседства электрических элементов и воды. Выполняются также работы по очистке чаш и парапетов, монтажу съемного оборудования, которое ранее находилось на зимнем хранении, при необходимости занимаются косметическим ремонтом элементов. Уже более 60% объема подготовительных работ выполнено.

На текущей неделе на набережной под Ленинградским спуском завершилась покраска труб фонтана «Самара», который является одним из ярких узнаваемых символов города. Фонтан также называют «Парус» – соответствующая скульптурная композиция достигает 13 м в высоту. В настоящее время специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» монтируют оборудование, в частности, форсунки и светильники. Стоит отметить, что только форсунок здесь 620 единиц.

В ходе подготовки повышенное внимание уделят фонтанам, оснащенным светодинамическими элементами и музыкальным сопровождением. На таких объектах специалисты проверят программное обеспечение, чтобы своевременно обеспечивалось звуковое оформление, а струи меняли высоту, напор и цвет, как заложено изначально.

Если погодные условия будут такими же благоприятными, как сейчас, городские фонтаны начнут радовать жителей Самары и гостей региональной столицы уже в апреле.

Фото: администрация Самары